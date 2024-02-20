На складе под Петербургом вспыхнул крупный пожар

Крупный пожар вспыхнул в Ленинградской области. В поселке Ковалево загорелся склад. Огонь распространился на площади 1000 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Пожарным удалось оперативно локализовать возгорание. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают 20 специалистов и четыре единицы пожарной техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крупный пожар вспыхнул 18 февраля на территории отеля «Регина» в Казани.