Пожар на площади 400 «квадратов» вспыхнул на территории отеля в Казани
Пожар на площади 400 кв. м. вспыхнул на территории отеля в Казани
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пивоваров; 5-tv.ru
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Огонь охватил баню, кафе и дом для персонала отеля.
Крупный пожар вспыхнул вечером 18 февраля на территории отеля «Регина» в Казани. Кадры с места инцидента появились в распоряжении 5-tv.ru.
По предварительным данным, огнем охвачено 400 квадратных метров. Сам отель находится в поселке Малые Клыки. В настоящее время на его территории горит баня, кафе и дом для персонала.
По предварительной информации, пострадавших нет. На месте ЧП работают пожарные.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что человек погиб при крупном пожаре в квартире на юге Москвы.
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