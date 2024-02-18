Пожар на площади 400 «квадратов» вспыхнул на территории отеля в Казани

Огонь охватил баню, кафе и дом для персонала отеля.

Крупный пожар вспыхнул вечером 18 февраля на территории отеля «Регина» в Казани. Кадры с места инцидента появились в распоряжении 5-tv.ru.

По предварительным данным, огнем охвачено 400 квадратных метров. Сам отель находится в поселке Малые Клыки. В настоящее время на его территории горит баня, кафе и дом для персонала.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте ЧП работают пожарные.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что человек погиб при крупном пожаре в квартире на юге Москвы.