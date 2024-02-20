Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит оценил русскую водку

Турецкий актер прилетел в Москву, где с радостью познает нашу культуру.

Знаменитый турецкий актер, известный по ролям в сериалах «Черная любовь» и «Великолепный век», Бурак Озчивит прилетел в Россию. Встретили знаменитость в Москве по высшему разряду. Актеру спели русские народные песни и угостили караваем с водкой.

Турецкая знаменитость проявил уважение и попробовал угощения. В комментарии журналисту 5-tv.ru Бурак признался, что водка ему понравилась.

«Я сегодня познакомился с русской культурой и немножко попробовал русской водки. <…> Хорошая», — отметил популярный артист.

Также актер сообщил, что русские сериалы и фильмы он не смотрит. Но это не потому, что они ему не нравятся. Все дело в его занятости, звезде не хватает времени смотреть картины и своей страны. Он предпочитает сниматься.

В Россию Бурак прибыл для выступления на киноконцерте в Crocus City Hall. Он поделится своим опытом съемок и просто жизненными историями.

Ранее 5-tv.ru сообщил, у Озчивита запланированы мероприятия в Москве и Санкт-Петербурге. Актер примет участие в киноконцертах 20 и 21 февраля.