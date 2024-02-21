Лукашенко призвал «ментально и стратегически» готовиться к войне

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

В связи с чем белорусский лидер сделал такое заявление?

Лукашенко призвал «ментально и стратегически» готовиться к войне

Фото: Alexander Zemlianichenko / ТАСС

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Белоруссии не нужна война, но к ней нужно быть готовыми «ментально и стратегически», заявил глава республики Александр Лукашенко. Его слова привело агентство «БелТа».

«Нас буквально накрыло информационной волной так называемого предчувствия Третьей мировой войны, о котором только не сказал ленивый. И основания для опасений есть. Беларуси война не нужна, но к ней надо быть готовыми и ментально, и стратегически», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что надо отбросить иллюзии относительно возможности урегулировать глобальный конфликт дипломатическим путем, ведь Запад такого способа решения не хочет.

«Авторитет же международных организаций окончательнo дискредитирован», — отметил президент Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали план развития Союзного государства до 2026 года.

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