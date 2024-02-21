«Мама» и «папа» под запретом: Блинкен просит сотрудников избегать «проблемных» слов

Глава Госдепартамента США призвал заменить эти слова на «гнедерно-нейтральные».

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен призвал сотрудников отказаться от употребления слов «мама» и «папа». Об этом сообщила газета The New York Times.

К журналистам попала методическая записка американского госсекретаря, согласно которой подобные формулировки являются, цитата, проблемными, потому что разграничивают людей по полу. Даже классическое обращение к аудитории «дамы и господа», по словам Блинкена, считается обидным.

Он уверяет, что все нормальные слова необходимо заменить на гендерно-нейтральные. Например, вместо «муж» и «жена» говорить — супруг или партнер, а мужчин и женщин называть «люди».

Кроме того, Блинкен посоветовал сотрудникам Госдепа указать предпочтительные местоимения — оно, он или она — для представления себя и других на собраниях или отправки электронных писем коллегам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ*.

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