«Это — не групер»: кого на самом деле пытаются поймать в Черном море

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Евгения Романова
Евгения Романова 180 0

Ученый Куцын: опасным морским хищником из Черного моря оказался корейский окунь

«Это — не групер»: кого на самом деле пытаются поймать в Черном море

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов; 5-tv.ru

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Несет ли угрозу эта рыба другим обитателям?

Хищником, за поимку которого в Крыму объявили вознаграждение, является корейский окунь, который уже давно обитает в Черном море. Об этом сообщил научный сотрудник отдела ихтиологии ФИЦ Института биологии южных морей, кандидат биологических наук Дмитрий Куцын в беседе с РИА Новости.

«Это не групер, а корейский окунь. Это тоже хищник, который известен в Крыму с 2013 года. Он, видимо, был завезен в Черное море с дальневосточной аквакультурой… Хищники не опасны своей прожорливостью», — сказал он.

По словам ученого, окунь «саморегулируется». Иными словами, если рыба съедает много пищи, то и количество жертв снижается, тогда и снижается численность хищника. Все находится в динамическом равновесии. Корейский окунь вырастает до трех-четырех килограммов в весе.

Куцын также объяснил, что в случае попадания в Черное море групера и увеличения его численности, каких-то катастрофических последствий ожидать не стоит. При таком сценарии поменяются состояние экосистемы и пищевые взаимоотношения между разными видами рыб, а также преобразуется баланс.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Крыму пытаются поймать опасного морского хищника. Власти даже объявили вознаграждение. Предполагалось, что это групер, длина которого достигает 50 сантиметров, а иногда и двух метров. Соперников у данной рыбы в Черном море нет, поэтому она несет угрозу другим обитателям.

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