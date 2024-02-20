В Крыму пытаются поймать опасного морского хищника: «Тревожный сигнал»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 35 0

В Крыму пытаются поймать опасного морского групера

В Крыму пытаются поймать опасного морского хищника: «Тревожный сигнал»

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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Соперников у данной рыбы в Черном море нет, поэтому она несет угрозу другим обитателям.

Опасную хищную рыбу, имеющую название групер, пытаются выловить в Крыму. Власти даже объявили вознаграждение, сообщил директор Алуштинского аквариума на полуострове Виктор Жиленко.

Впервые групера выявили рыбаки на побережье Крыма. Известно, что данный вид рыбы достигает 50 сантиметров, а иногда и всех двух метров. Хищник, по словам Жиленко, несет угрозу другим обитателям Черного моря.

«Это тревожный сигнал для наших черноморских рыб, так как групер способен уничтожить всю их кормовую базу, а соперников в Черном море у него нет. <…>Так что объявляю охоту на этого незваного гостя. Каждому, кто поймает и принесет этого хищника к нам, полагается премия пять тысяч рублей», — приводит слова Жиленко РИА Новости.

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