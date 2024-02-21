Путин вручил награды воинским частям ВКС России

В церемонии также принял участие Сергей Шойгу.
Фото: Reuters / SPUTNIK
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Президент России Владимир Путин вручил государственные награды воинским частям Воздушно-космических сил РФ. В церемонии также приняли участие министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий ВКС Виктор Афзалов.
В среду, 21 февраля, государственных наград были удостоены личные составы воинских частей ВКС. Так, орден Сурова вручили Главному центру боевой подготовки и переучивания личного состава армейской авиации. Кроме того, отдельный вертолетный полк был удостоен ордена Кутузова.
В ходе награждения Путин прикрепил на боевые знамена ордена и ленты. Подразделения прошли с наградами торжественным маршем.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что начальник Генштаба, генерал армии Валерий Герасимов в зоне спецоперации посетил командный пункт группировки войск «Центр», бойцы которой освободили Авдеевку. И вручил наиболее отличившимся военнослужащим государственные награды — ордена Мужества и медали «За отвагу».
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