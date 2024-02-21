Путин вручил награды воинским частям ВКС России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 51 0

В церемонии также принял участие Сергей Шойгу.

Путин вручил награды воинским частям ВКС России

Фото: Reuters / SPUTNIK

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Президент России Владимир Путин вручил государственные награды воинским частям Воздушно-космических сил РФ. В церемонии также приняли участие министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий ВКС Виктор Афзалов.

В среду, 21 февраля, государственных наград были удостоены личные составы воинских частей ВКС. Так, орден Сурова вручили Главному центру боевой подготовки и переучивания личного состава армейской авиации. Кроме того, отдельный вертолетный полк был удостоен ордена Кутузова.

В ходе награждения Путин прикрепил на боевые знамена ордена и ленты. Подразделения прошли с наградами торжественным маршем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что начальник Генштаба, генерал армии Валерий Герасимов в зоне спецоперации посетил командный пункт группировки войск «Центр», бойцы которой освободили Авдеевку. И вручил наиболее отличившимся военнослужащим государственные награды — ордена Мужества и медали «За отвагу».

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