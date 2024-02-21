Герасимов посетил командный пункт российских бойцов, освободивших Авдеевку

Начальник Генштаба, генерал армии Валерий Герасимов в зоне спецоперации (СВО) посетил командный пункт группировки войск «Центр», бойцы которой освободили Авдеевку. И вручил наиболее отличившимся военнослужащим государственные награды — ордена Мужества и медали «За отвагу».

Герасимов поблагодарил их за доблесть, проявленную в боях. Затем он заслушал доклад командующего группировкой о порядке дальнейших действий наших войск на авдеевском направлении.

Освобождение Авдеевки

О полном освобождении города сообщил 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу. Президент России Владимир Путин заслушал первые доклады об успехах ВС РФ на авдеевском направлении в четыре часа утра того же дня.

В Минобороны РФ отмечали, что информация о продвижении российских войск не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия города под контроль.

При наступлении ВС РФ украинские боевики пустились в бегство из Авдеевки еще за сутки до соответствующего приказа главкома Александра Сырского. Националисты бросили на полях сражений военную технику и боеприпасы. Освобождение города позволило российским силам отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от атак со стороны националистов.