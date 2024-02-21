Курс евро поднялся выше 100 рублей

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Евгения Романова
Евгения Романова 15 0

Европейская валюта достигла такого уровня впервые с начала января 2024 года.

Курс евро поднялся выше 100 рублей

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Klein

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Курс европейской валюты преодолел порог в 100 рублей в ходе торгов. Это случилось впервые с 9 января 2024 года. Соответствующие данные опубликованы на сайте Московской биржи.

Таким образом, к 11:09 по московскому времени курс евро вырос на 0,02% и достиг 100,01 рубля. Однако уже через четыре минуты стоимость валюты упала до 99,99 рубля.

Вместе с тем выросла стоимость доллара. Так, к 11:13 американская валюта прибавила 0,08%, поднявшись до 92,43 рубля. Что же касается юаня, то его курс вырос до 12,806 рубля.

Ранее 5-tv.ru писал, что 2 февраля курс доллара превысил 91 рубль впервые с 16 января.

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