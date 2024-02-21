Китай раскритиковал G20 за решение обсуждать Украину на министерской встрече

Это крупнейший форум международного экономического сотрудничества, подчеркнули в Пекине.

«Большая двадцатка» (G20) не является платформой для обсуждения геополитических вопросов по типу Украины. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин в ходе брифинга.

«Консенсус G20 состоит в том, что данное объединение является крупнейшим форумом международного экономического сотрудничества, а не платформой для решения геополитических вопросов и вопросов безопасности», — сказала дипломат.

Таким образом в Китае прокомментировали сообщение российского МИД о том, что включение ситуации вокруг Украины в повестку встречи министров иностранных дел стран G20 окажется деструктивным для объединения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Китай ответил на планы США ввести санкции из-за связи с Россией. Эти ограничения не основаны на международном праве, подчеркнули в КНР.