Китай раскритиковал G20 за решение обсуждать Украину на министерской встрече

МИД Китая: G20 — не платформа для обсуждения региональных тем
Фото: www.globallookpress.com / Olga Sokolova
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Это крупнейший форум международного экономического сотрудничества, подчеркнули в Пекине.
«Большая двадцатка» (G20) не является платформой для обсуждения геополитических вопросов по типу Украины. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин в ходе брифинга.
«Консенсус G20 состоит в том, что данное объединение является крупнейшим форумом международного экономического сотрудничества, а не платформой для решения геополитических вопросов и вопросов безопасности», — сказала дипломат.
Таким образом в Китае прокомментировали сообщение российского МИД о том, что включение ситуации вокруг Украины в повестку встречи министров иностранных дел стран G20 окажется деструктивным для объединения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Китай ответил на планы США ввести санкции из-за связи с Россией. Эти ограничения не основаны на международном праве, подчеркнули в КНР.
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