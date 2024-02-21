Огни Эйфелевой башни потухли: россиянка сбежала с детьми от французского тирана

Многие девушки мечтают о красивых ухаживаниях и о принце, который будет осыпать их комплиментами и подарками. Но сколько может длиться такая сказка и что будет, когда она закончится?

Отношения россиянки Елизаветы (имя изменено. — Прим. ред.) и француза Пьера начинались сказочно. Цветы, дорогие подарки, заветное предложение — и все это во Франции. К сожалению, волшебство очень быстро пропало, девушка оказалась в суровой реальности.

В 2005 году Елизавета, которая только окончила университет, познакомилась с бельгийцем Пьером. Он был инженером во Франции. Молодой человек так красиво ухаживал за Елизаветой, что она согласилась выйти за него буквально через три-четыре месяца после знакомства. В январе 2006 года пара поженилась. Пьер начал играть на бирже и стал в этом преуспевать, сообщает KP.RU.

После того как отношения были узаконены, Елизавета стала узнавать много нового о своем избраннике. Оказалось, что Пьер ухаживал не только за ней, но и встречался с другой девушкой. Каждые полгода семье приходилось переезжать на новое место, потому что у мужа были проблемы с налоговой службой.

Позже у Пьера начались вспышки агрессии, он начал поднимать руку на жену. Елизавета считает, что такое поведение вызвал отъезд матери Пьера. Она бросила сына и мужа ради нового возлюбленного. Через десять лет совместной жизни мужчина признался, что презирает женщин.

Девушка стала часто слышать оскорбления в свой адрес, в том числе и русофобские высказывания. Пьер считал, что существуют народы, которые не достойны жизни, они «созданы для рабства».

«Еще во время беременности он мог себе позволить уехать куда-то, не звонить, не писать. Я могла его искать часами, ночами не спать, а потом он внезапно появлялся. После побоев я пыталась звонить в полицию, но он говорил: «Ты же понимаешь, что у нас дети, у тебя их просто заберут, а саму депортируют», — рассказала россиянка.

Француз мог ударить жену по любому поводу, но самые жуткие побои Елизавета получила в отеле Дубая.

«Мы собирались на прогулку, я стояла у зеркала и сказала: „Я готова, можем идти“. Он резко ответил, что меня тут никто не спрашивает, что я могу собирать свои манатки и проваливать», — говорит пострадавшая россиянка.

После того как Пьер перестал издеваться над Елизаветой, он порвал документы детей и ушел. В этом же отеле находилась мать изверга. Она помогла Елизавете деньгами. В итоге она улетела в Россию вместе с детьми и подала на развод.

Пьера это сильно разозлило, он стал закидывать ее различными исками. Экс-супруг россиянки прилетал в Москву и пытался разыскать их общих детей. По закону Елизавета не может препятствовать их общению. Сейчас детям 12 и 14 лет. По ее словам, они не хотят общаться с отцом.

«Во всем у него я сама виновата, это такой принцип. Он просто меня терроризирует и травит через юристов. Мне адвокаты уже открыто говорят, что нужно уезжать из Москвы либо предавать историю огласке», — признается Елизавета.

В свою очередь, адвокат Пьера заявляет, что это «обычная семейная ситуация», и что на самом деле француз настроен доброжелательно, хочет наладить отношения с экс-супругой.

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