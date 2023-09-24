Истязал до рассвета: мужчина отрезал бывшей жене нос и уши на глазах у сына

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Полина Долгова
Полина Долгова 16 0

Бывший муж отрезал жене нос и уши в Киргизии

Истязал до рассвета: мужчина отрезал бывшей жене нос и уши на глазах у сына

Фото: www.globallookpress.com / 007 David Parry

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На фоне страшного инцидента, в стране закрашивают мурал Kyz Power, посвященный правам девочек и женщин.

Житель Киргизии напал на бывшую супругу и покалечил ее. Об этом сообщило издание Kaktus.media со ссылкой на источник в силовых структурах.

Страшный инцидент произошел 20 сентября в селе Селекционное под Бишкеком. Злоумышленник напал на бывшую жену в ее квартире. Сначала он избивал ее, а затем отрезал нос и уши. Сообщается, что причиной агрессии стала ревность. После случившегося женщину госпитализировали.

Известно, что пострадавшая была замужем за подозреваемым на протяжении десяти лет, но последние пять они жили раздельно. В браке у них родились двое детей. К слову, один из которых находился дома, пока отец измывался над матерью. Все время насильственных действий он был в одной комнате с отцом и матерью.

Официально мужчина и женщина развелись в 2022 году. Но экс-супруг не мог отпустить женщину, он периодически караулил ее возле дома и угрожал. Пострадавшая неоднократно сообщала об этом в правоохранительные органы.

К данному моменту, врачам удалось пришить ампутированные части лица. Также известно, что пострадавшую уже перевели из реанимации в отдельную палату. По словам медика, она пребывает в состоянии средней тяжести.

Уголовное дело в отношении бывшего мужа квалифицировали по статье «Причинение вреда здоровью». Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Этот случай получил широкую огласку не только в сети, но и среди чиновников. В пресс-службе МВД Кыргызстана сообщили, что полиция «уделяет большое внимание предупреждению случаев семейного насилия». Несмотря на это, в центре Бишкека символично уничтожают мурал Kyz Power, посвященный правам девочек и женщин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ревнивец облил бензином и поджег свою бывшую на улице в Серпухове.

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