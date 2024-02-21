Простой лайфхак: как избавиться от неприятного запаха от ног

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 38 0

От неприятного запаха от ног легко избавиться с помощью ванночек с маслом

Простой лайфхак: как избавиться от неприятного запаха от ног

Фото: www.globallookpress.com / Sabrina Vani

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Найдено простое решение неудобного вопроса.

Одной из самых неприятных особенностей человеческого организма является запах от ног. Многие люди безуспешно борются с этой напастью, однако биология берет верх.

О такой деликатной проблеме не принято говорить публично, однако сайт utro.ru решил нарушить всеобщее молчание и узнать — как же все-таки справиться с неприятной проблемой?

Оказалось, что с запахом от ног легко избавиться с помощью народного средства, а именно ванночки с маслом чайного дерева. Обычная теплая вода с несколькими каплями ароматного вещества помогут избавиться от неприятного запаха, ведь в масле содержатся компоненты, убивающие бактерии, а именно они ответственны за тяжелый дух от ваших ног.

Как сообщает издание, регулярные отмачивания ног в ванночке необходимо проводить на протяжении 20 минут. Помимо этого, вам стоит следить за обувью и стельками, а также пользоваться специальными средствами для гигиены ног.

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