«Однозначно»: в Совфеде хотят денонсировать договор с ФРГ «Два плюс четыре»

Сенатор Цеков: Германия однозначно игнорирует положения договора от 1990 года
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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Прежде в Крыму предложили объявить расторгнутым соглашение о том, что народы определенных стран живут в мире друг с другом.
Берлин игнорирует положения договора «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» от 12 сентября 1990 года. Такое заявление сделал член Совета Федерации Сергей Цеков, поддержав идею денонсировать документ.
«Однозначно игнорирует», — сказал он в беседе с РИА Новости.
В пятницу, 21 февраля, глава крымских немцев Юрий Гемпель призвал денонсировать этот документ. По его словам, договор, подписанный в 1990 году Германской Демократической Республикой (ГДР), ФРГ, Великобританией, Северной Ирландией, США, СССР и Францией о том, что народы этих стран живут в мире друг с другом, фактически не реализуется.
Этот договор также известен как «Два плюс четыре». Подписывая его, страны скрепились готовностью не рассматривать себя в качестве противников, а также построить отношения на доверии и сотрудничестве.
Ранее 5-tv.ru писал, что Украина и Германия подписали соглашение о гарантиях безопасности.
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