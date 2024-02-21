«Однозначно»: в Совфеде хотят денонсировать договор с ФРГ «Два плюс четыре»

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Евгения Романова
Евгения Романова 22 0

Сенатор Цеков: Германия однозначно игнорирует положения договора от 1990 года

«Однозначно»: в Совфеде хотят денонсировать договор с ФРГ «Два плюс четыре»

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Прежде в Крыму предложили объявить расторгнутым соглашение о том, что народы определенных стран живут в мире друг с другом.

Берлин игнорирует положения договора «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» от 12 сентября 1990 года. Такое заявление сделал член Совета Федерации Сергей Цеков, поддержав идею денонсировать документ.

«Однозначно игнорирует», — сказал он в беседе с РИА Новости.

В пятницу, 21 февраля, глава крымских немцев Юрий Гемпель призвал денонсировать этот документ. По его словам, договор, подписанный в 1990 году Германской Демократической Республикой (ГДР), ФРГ, Великобританией, Северной Ирландией, США, СССР и Францией о том, что народы этих стран живут в мире друг с другом, фактически не реализуется.

Этот договор также известен как «Два плюс четыре». Подписывая его, страны скрепились готовностью не рассматривать себя в качестве противников, а также построить отношения на доверии и сотрудничестве.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина и Германия подписали соглашение о гарантиях безопасности.

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