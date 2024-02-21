«Просто сбегает»: на Западе назвали настоящие причины, почему Зеленский покинул Киев

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 140 0

Аналитик Меркулис: Зеленский сбежал из Киева из-за разгрома ВСУ в Авдеевке

«Просто сбегает»: на Западе назвали настоящие причины, почему Зеленский покинул Киев

Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off

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Тема:
Спецоперация

После поездки в Германию глава киевского режима не остался в столице Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский был вынужден спешно покинуть Киев из-за нестабильной политической обстановки. Такое заявление сделал британский эксперт по вопросам международного права Александр Меркурис в своем блоге на платформе YouTube.

По словам аналитика, внутри Украины растут волнения по поводу плачевного положения ВСУ на фронте, о котором все больше начинают догадываться.

«Задачей Зеленского как верховного главнокомандующего и президента было оставаться в Киеве и взять на себя ответственность на фоне катастрофы, происходящей на фронте. Вместо этого он делает то, что делал всегда, когда ситуация становилась сложной. Он просто сбегает», — убежден эксперт.

Очевидно, что на фоне разгрома украинских боевиков и сдаче Авдеевки и других населенных пунктов рейтинг главы киевского режима снижается все быстрее.

«Причина, почему Зеленский вернулся из Германии в Киев, а затем тут же покинул город и уехал на фронт, заключается в том, что он не хочет оставаться в Киеве, где сложилась очень сложная для него политическая обстановка», — указывает Меркурис.

Ранее 5-tv.ru писал, что генсек НАТО о бегстве ВСУ из Авдеевки.

О полном освобождении города сообщил 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу. Президент России Владимир Путин заслушал первые доклады об успехах ВС РФ на авдеевском направлении в четыре часа утра того же дня.

В Минобороны РФ отмечали, что информация о продвижении российских войск не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия города под контроль.

Тема:
Спецоперация
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