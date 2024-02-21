Новый «Лебедь»: что известно о модернизированном ракетоносце Ту-160М

Президент РФ Владимир Путин сегодня лично сел за штурвал сверхзвукового самолета. Чем он уникален?

Большое внимание сейчас приковано к Казани. Там официально открылись «Игры Будущего.» И в столицу Татарстана прибыл Владимир Путин, успев еще до начала церемонии оценить другое масштабное событие — перезагрузку российского авиапрома.

Он побывал на Казанском авиационном заводе имени Горбунова. Главе государства показали модернизированные стратегические ракетоносцы ТУ-160М. Президент даже поднялся в кабину одного из них.

О самолетах, которые являются частью российской ядерной триады, расскажет корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев. Все подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин присвоил модернизированному Ту-160М имя первого президента Татарстана.