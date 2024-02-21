Путин присвоил модернизированному Ту-160М имя первого президента Татарстана

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 126 0

Российский лидер посетил Казань с рабочим визитом.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Российский лидер Владимир Путин присвоил модернизированному стратегическому ракетоносцу Ту-160М имя первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Об этом президент заявил во время посещения авиационного завода имени Горбунова в Казани.

Владимир Путин посетил авиационный завод имени Горбунова, где ему показали новые ракетоносцы, среди которых — Ту-160М. Глава государства поднялся на борт самолета. Там он пробыл около десяти минут и когда узнал, что у ракетоносца нет имени, предложил назвать его Шаймиевым.

«Человек, который много сделал для всей страны, для всей России», — высказался о первом президенте Татарстана Путин.

Российский лидер прибыл в столицу Татарстана 20 февраля, где у него запланированы встречи с лидерами Киргизии, Узбекистана, Казахстана, а также других стран. Кроме того, сегодня в городе стартует международный мультиспортивный турнир «Игры будущего».

Ту-160М — глубокая модернизация стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160, оснащен современным вооружением, комплексом радиоэлектронной борьбы, а также бортовым радиоэлектронным оборудованием, разработанным с использованием передовых технологий в области приборостроения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лукашенко прибыл в Казань по приглашению Путина.

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