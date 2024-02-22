Подарок от Мурзика: как уличный кот помог пенсионеру обрести счастье

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 15 0

Жизнь одинокого мужчины кардинально изменилась после появления пушистого животного.

Подарок от Мурзика: как уличный кот помог пенсионеру обрести счастье

Фото: www.globallookpress.com / N. Eckelt

Иногда одна встреча может круто изменить нашу жизнь. И не всегда с человеком. История, которую рассказывает издание dni.ru, является тому примером.

Пенсионер по имени Алексей долгое время жил в одиночестве в небольшом городке, пока на пороге его дома не появился кот. Мужчина, не раздумывая, взял себе животное и назвал Мурзиком.

С этого момента Мурзик стал не просто питомцем, а верным другом и помощником для мужчины. Вскоре на эту дружбу обратили внимание соседи и другие местные жители. Они видели, как Алексей с любовью обращается к своему питомцу и стали относиться к мужчине гораздо более открыто.

К нему стали часто приходить гости — люди угощали чем-нибудь Мурзика, а заодно общались с мужчиной. Таким образом Алексей обрел друзей среди соседей, которые до этого были для него чужими.

Эта история лишний раз доказывает, что небольшой акт доброты и милосердия даже со стороны всего одного человека может обернуться счастьем для всех и сильно изменить жизнь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, каких питомцев заводят знаменитости.

-5° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
92.44
0.09 99.90
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:42
Подарок от Мурзика: как уличный кот помог пенсионеру обрести счастье
7:29
«Не предавая себя»: певица Зара рассказала, как прожить жизнь достойно
7:16
Умер актер из фильма «Крепкий орешек» Тони Гэниос
7:13
В небе над Ростовской областью уничтожена вражеская ракета С-200
7:06
В ледяной власти: что принесет Снежная Луна 24 февраля 2024
6:53
Движение «Я/МЫ Сергей Фургал»* признали экстремистским и запретили в России

Сейчас читают

«Общение с ним — подарок судьбы»: каким Василий Лановой запомнился его коллегам
«Я опытный подкаблучник»: Тимофей Пронькин рассказал, кто главный в его доме
Закон об иноагентах по-абхазски: против выступили авторы конституционной реформы
Актриса Екатерина Стриженова в платье невесты. А кто жених? Свадебная церемония попала на видео – вот это праздник

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок