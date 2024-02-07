Галка, лисы, мини-пиг: какие питомцы живут у знаменитостей

Звезды нередко заводят себе необычных домашних животных. С какими трудностями они сталкиваются после этого, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Самые необычные питомцы знаменитостей. Из-за чего семья Ромы Жукова боится его кота? И в какую сумму певцу обошелся элитный хищник? Как Светлана Разина выхаживала галку? И почему звезда 80-х выгнала своих собак на улицу? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Это чаузи Ф1. У него папа — настоящий камышовый кот, камышовая рысь. Дикий», — уточнил певец Роман Жуков.

Когда жена артиста Ольга предложила ему завести экзотического котенка, он и не подозревал, как сильно изменится его жизнь. Теперь главный в семье уже не Роман, а Марсель.

«Он считает, что мы его обслуживающий персонал. Это 100%. Он ходит с таким надменным видом. В общем, своенравная киса очень», — заявил Жуков.

Хозяева стараются во всем угождать питомцу. Ведь если он разозлится, им несдобровать.

«Как-то неосторожно его схватишь. Он так недвусмысленно раз — и царапает. А у тебя там потом заживает две недели», — рассказал певец.

Читайте также Какие животные приносят своему хозяину славу и богатство?

Больше всех от своенравного кота страдают дети Романа Жукова.

«Он охотится… На старшего сына особенно, на Никиту», — отметил исполнитель.

Звезда сериала «Доярка из Хацапетовки» Евгения Осипова — хозяйка собаки редкой африканской породы басенджи. Из-за особого строения гортани эти животные не лают. Стоят необычные собаки соответствующе. За молчуна придется заплатить минимум сто тысяч рублей. Но на этом траты только начинаются.

«Они довольно привередливые в еде. То есть если это сухой корм, то это премиум-класс. У нас он ест собачьи консервы. Соответственно, это тоже стоит денег. Они мерзнут, им нужны какие-то куртки. И нужно подумать, с кем оставлять, если вы уезжаете отдыхать», — объяснила актриса Осипова.

Евгения много работает. А Найт — пес активный. Чтобы он не разрушал квартиру, с ним надо много гулять.

«Он у нас съел четыре дивана. Басенджи входит в пятерку пород, которые не нужно заводить. В смысле или очень серьезно подумать над этим», — уточнила актриса.

В какой-то момент Евгения Осипова решила, что Найту нужен друг. Так в семье, помимо африканского молчуна, появился мини-пиг.

«Сначала думали, что он ее съест. Она была очень маленькая, вообще крошечная. Он ее стал как-то лизать. Мы подумали, что маринует, наверное», — вспомнила артистка.

Но вскоре члены семьи поняли: за жизнь хрюшки можно не переживать. Животные прекрасно поладили.

Правда, идиллия продолжалась недолго. Через год крошечный мини-пиг внезапно вырос в 18-ти килограммового поросенка. В квартире питомцу стало тесно. Животное переехало к новым хозяевам и теперь живет на природе.

«Она была такая маленькая сладенькая тоже булочка, когда мы ее принесли. Потом она уже выросла в такой нормальный каравай. Ей не хватало движения. Она стала просто кабанеть. Прям в прямом смысле», — подчеркнула Осипова.

В доме бывшей солистки группы «Мираж» Светланы Разиной живут семь кошек, две собаки и две лисы, а также галка, которую певица нашла на улице.

«Ей очень нравится гулять. Мы стали отпускать ее гулять по дому. И она перестала стрессовать. Она перестала нас бояться», — рассказала певица.

Количество питомцев постоянно растет. А вместе с ними увеличиваются и расходы звезды 80-х.

«Прокормить-то иногда легче. А вот когда они болеют, там котик может полежать в больнице тысяч на 40, на 50. Было такое», — уточнила Разина.

Практически всех животных артистка спасла от гибели. Последнюю кошку подобрала совсем недавно рядом с храмом.

«Она была вся больная. У нее глазок не было практически. Она ничего не видела, потому что там все было больное и гнойное. Мы ее долго лечили. До сих пор она у нас на каких-то таблетках, но уже от других вирусов», — рассказала артистка.

Читайте также Басков же пел: Филипп Киркоров готов выступать для собак

Разина вспоминает: потребность помогать животным появилась у нее не просто так. В детстве певица пережила психологическую травму. Она вернулась из пионерского лагеря и не обнаружила дома любимого щенка. Побежала с вопросом к родителям.

«Говорю: „А где Пиратик?“. — „Мы его отдали в милицию служить“. Попереживала, конечно, порасстраивалась, поплакала. А что делать? В милиции он больше пригодится», — вспомнила экс-солистка группы «Мираж».

И только будучи уже взрослой женщиной, Светлана Разина узнала, что ее жестоко обманули.

«Мама-то мне и призналась, как они выбросили эту собаку. Это просто перевернуло мне все. Я не могу. Мне до сих пор больно. Я представляю эту картину, это какой-то ужас», — призналась артистка.

О любви Разиной к братьям меньшим известно всем в округе. И когда несколько лет назад пошел слух, что она выбросила двух собак на улицу, соседи не могли в это поверить. Светлана признается: ей действительно пришлось пойти на такую жестокую меру. Но у нее не было выбора. Оказалось, собаки породы хаски держали в страхе весь домашний зоопарк артистки. А однажды они загрызли одну из кошек.

«Доходилась, здравствуйте. На своей собственной территории ее собственные собаки убили», — расстроилась певица.

Тогда Разина испугалась новых жертв и решила избавиться от хасок. Она выгнала собак за территорию участка и тем самым намеренно спровоцировала скандал. На помощь брошенным животным пришли зоозащитники, которые забрали их и нашли им новые семьи.

«Пусть меня обсуждают и говорят, что я монстр. Главное, что результат достигнут. Собаки пристроены», — отметила звезда.

После того случая артистка зареклась не приводить в семью бездомных собак. Боится повторения ситуации. Но если видит, что нужна помощь, — не отказывает. Просто сразу ищет новых хозяев.