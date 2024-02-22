Роза Сябитова и Эдита Пьеха раскрыли размер своей пенсии

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 37 0

Роза Сябитова рассказала, что размер ее пенсии составляет 15 тысяч рублей

Роза Сябитова и Эдита Пьеха раскрыли размер своей пенсии

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

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У кого из знаменитостей пенсия больше?

Казалось бы, что благополучная старость артистам обеспечена. Однако и публичные персоны после выхода на пенсию получают, как и все, но с учетом имеющихся званий. Какие выплаты у звезд отечественного шоу-бизнеса и куда они их тратят — рассказало издание dni.ru.

Так, певица Лолита Милявская сообщила, что ее пенсия не превышает 25 тысяч рублей. А главная сваха страны Роза Сябитова в свои 62 года получает 15 тысяч рублей. Их звезда откладывает на счет, а на нужды тратит деньги от телевизионной деятельности.

Эстрадная певица Эдита Пьеха получает выплаты в размере около 45 тысяч рублей. По ее словам, она получает по факту две пенсии. Одна ей выплачивается как народной артистке СССР. Вторая — шахтерская, поскольку бывший глава Кемеровской области Аман Тулеев присвоил ей титул «Почетный шахтер».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Юрий Лоза пожаловался на размер своей пенсии.

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Роза Сябитова и Эдита Пьеха раскрыли размер своей пенсии
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