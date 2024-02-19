«Умру от голода»: Лоза озвучил размер своей пенсии

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 39 0

Лоза пожаловался на свою пенсию в 16 тысяч рублей

«Умру от голода»: Лоза озвучил размер своей пенсии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

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Артисты вынужден работать в 70 лет.

Музыкант Юрий Лоза пожаловался на свою маленькую пенсию в беседе с NEWS.ru. Певец уверен, что без дополнительного заработка на такую пенсию прожить невозможно. Хорошо, что у него есть авторские отчисления.

По словам деятеля искусств, его пенсия составляет 16 тысяч рублей. Он больше не получает доплату москвича, так как ему «капают» авторские отчисления в качестве дополнительного дохода денег.

«По нашему законодательству, если у тебя есть дополнительный доход, тебе не положена эта доплата. Нет, конечно, не может [пенсионер прожить на такую пенсию]. Я не смогу прожить. Если у меня не будет дополнительного заработка, то я умру от голода», — уверен артист.

С этой пенсии Лоза сможет оплатить лишь свою охрану на даче. Поэтому Юрий уверен, что ему необходимо работать, ходить на эфиры, писать песни и поддерживать свою деятельность. Также он добавил, что схож в этом с работающей Лолитой, которая также недавно рассказала о маленькой пенсии.

Ранее 5-tv.ru сообщил, на что 70-летний Лоза поставил пожизненный запрет.

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