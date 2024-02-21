Суд взыскал в пользу России все активы автодилера «Рольф»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 30 0

Иск был подан в связи с нарушением законодательства о противодействии коррупции.

Суд взыскал в пользу России все активы автодилера «Рольф»

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Суд в Санкт-Петербурге взыскал активы автодилера «Рольф» в пользу государства. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Так, по иску Генпрокуратуры в доход государства были обращены все акции «Рольфа», которые принадлежат частной компании «Деланс Лимитед» и ООО «Рольф Моторс», а также 100% долей в уставных капиталах ООО «Рольф Моторс», ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», ООО «Рольф Тех».

Соответствующий иск был подан в связи с нарушением законодательства о противодействии коррупции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в «Рольфе» сменился гендиректор после передачи активов Росимуществу. Светлана Виноградова покинула свой пост. А возглавляет «Рольф» теперь Алексей Гуляев, известный по работе в «АвтоСпецЦентре» и «Авилоне». Виноградова перешла на должность первого заместителя.

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