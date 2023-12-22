В «Рольфе» сменился гендиректор после передачи активов Росимуществу

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 32 0

В компании считают, что изменения не скажутся на работе.

В «Рольфе» сменился гендиректор после передачи активов Росимуществу

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Светлана Виноградова покинула пост генерального директора автодилера «Рольф» после передачи его акций во временное управление Росимущества. Об этом сообщили в пресс-служба компании.

Так, Виноградова перешла на должность первого заместителя. А возглавляет «Рольф» теперь Алексей Гуляев, известный по работе в «АвтоСпецЦентре» и «Авилоне». При этом в структуре «Рольфа» Гуляев работает с 2000-х годов.

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о передаче акций «Рольфа» во временное управление Росимущества. Так, переходят 660 759 610 акций «Рольфа», которые принадлежат кипрскому офшору «Деланс лимитед», и еще — 15 198 организации «Рольф моторс».

В компании же подчеркнули, что изменения не коснутся деятельности организации. «Рольф» сохраняет все свои обязательства перед работниками, клиентами и партнерами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский многопрофильный холдинг S8 Capital купил активы японской компании Bridgestone.

Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
91.71
1.30 100.51
1.46
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 дека...

Последние новости

17:24
США смогут принимать меры против фининститутов, якобы работающих в интересах РФ
17:19
Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Борис Матвеев умер в Петербурге
17:18
Два брата и сестра: как в Россию вернули троих детей с Украины
17:09
Рэпера VACÍO арестовали после участия в «голой» вечеринке Ивлеевой
17:06
Картину Брюллова в Русском музее отреставрируют на глазах у посетителей
16:56
Португалец Томаш Амарал стал спортивным директором ФК «Спартак»

Сейчас читают

Кто из звезд пришел проститься с Дмитрием «Пухляшом» Красиловым: эксклюзивные кадры
Мать почернела от горя: как прошла церемония прощания с Дмитрием «Пухляшом» Красиловым
«Я люблю эту девчонку»: Шура похвалил Валю Карнавал после скандала на шоу
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса