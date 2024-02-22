«Множество мелочей»: какие симптомы могут говорить о возможном аутизме у ребенка

Расстройством аутистического спектра в мире страдает один малыш из 100.

В мире растет число детей с расстройством аутистического спектра. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), аутизм выявляется у одно ребенка из ста. Какие симптомы указывают на возможное наличие этого заболевания в раннем возрасте, Газете.ру рассказала детский невролог Любовь Некрасова.

По словам врача, диагноз ставится детям в разном возрасте, в тяжелых случаях его можно выявить до года по нескольким признакам: это любовь ребенка к одиночеству, когда он предпочитает играть сам — не требует внимания, не просится на руки и избегает долгий зрительный контакт.

Легкие нарушения проявляются примерно к трем годам.

«Основные признаки — это нарушение коммуникации, стереотипность поведения, часто у таких детей есть „специальный интерес“ — некая игра, или предметы, которые полностью поглощают внимание, которыми ребенок может заниматься часами», — говорит Некрасова.

Также среди симптомов аутизма у ребенка может наблюдаться позднее развитие речи и туалетных навыков, трудности с переходом от протертой к твердой пище, прихотливость в одежде и настойчивое желание соблюдать одинаковые бытовые ритуалы.

«Это множество мелочей, на которые в раннем возрасте можно просто не обратить внимания или посчитать это особенностями характера. Каждая из этих особенностей может быть и у здорового ребенка, но если их несколько, то стоит обратиться к специалистам — детскому неврологу, психиатру», — резюмирует специалист.

Основная причина аутизма — генетические нарушения.

Ранее 5-tv.ru писал, почему от красного вина болит голова.