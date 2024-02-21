Где истина? Почему от красного вина болит голова

Есть несколько мнений, почему от напитка, который пили еще наши предки, может раскалываться голова.

Примечательно, что никакой другой алкоголь не способен так быстро вызвать головную боль, как красное вино. В чем же дело? Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова объяснила aif.ru, почему от красного вина болит голова.

Существует несколько теорий. Первая основана на том, что сульфиты — консерванты, добавляемые в вино. Некоторые люди их не переносят, так как сульфиты вызывают псевдоаллергию, которая может приводить к головной боли. Но сульфиты есть и в белом вине, а на него никто не жалуется, значит, дело не в них.

Еще одна теория гласит, что все дело в гистамине и других биологических аминамах. Эти вещества вырабатываются в продуктах — при брожении, а у человека — при аллергии. Эту теорию тоже можно считать неверной. Если ей верить, то голова должна болеть и от других ферментированных продуктов, например, от квашенной капусты или сыра.

Ученые из Калифорнии обратили внимание на кверцетин, а также на его глюкуроновые производные. Именно в красном вине его концентрация достаточно большая. Кверцетин очень полезен, особенно людям после перенесенного коронавируса. Однако кверцетин не совместим с алкоголем.

«Дело в том, что кверцетин напрямую ингибирует (тормозит) ALDH2 — фермент, который в митохондриях печени метаболизирует ацетальдегид. В результате это токсичное вещество меньше разрушается и накапливается, вызывая головные боли у восприимчивых субъектов», — рассказала эксперт.

Чтобы подтвердить эту гипотезу, необходимо провести исследования на людях. Давать одним испытуемым вино с кверцетином, а другим алкоголь без него.

Если же вы предпочитаете вино красного цвета, но головная боль мучает вас, то попробуйте безалкогольный напиток. Вкус останется тем же, а голова раскалываться не будет.

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