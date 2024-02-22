Так вы еще не плакали: ТОП-10 самых романтичных фильмов

Трогательные моменты в этих кинолентах растопят сердца даже самых циничных зрителей.
Фото: www.globallookpress.com / Erik Reis - IKOstudio
Февраль, благодаря Дню всех влюбленных, является, пожалуй, самым романтичным месяцем в году. Хоть праздник уже и закончился, но это никак не помешает тому, чтобы посвятить вечер просмотру фильма про любовь как со своей второй половинкой, так и в гордом одиночестве. Сайт 5-tv.ru собрал подборку самых душераздирающих кинокартин.
«Титаник» (1997 год)
«Титаник» — это классика кинематографа, снятая режиссером Джеймсом Кэмероном. В главных ролях еще молодые Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет.
История рассказывает про запретную любовь между наследницей богатой семьи Розой и совершенно обычным парнем Джеком, который выиграл билет на печально известный лайнер в карты.
На пути влюбленных встанет много препятствий, начиная от классовых различий и заканчивая спасением от последствий трагедии.
«Привидение» (1990)
Культовая мелодрама с Патриком Суэйзи и Деми Мур в главных ролях. Влюбленных Сэма и Молли разлучает смерть. Мужчина умирает и становится призраком. На том свете он узнает, что его возлюбленной угрожает смертельная опасность и пытается спасти ей жизнь любой ценой.
«Дневник памяти» (2004)
Фильм с актером Районом Гослингом в главной роли. История рассказывает про отношения молодого человека и девушки из разных слоев общества Южной Каролины.
Пара пережила много препятствий. Сначала запрет родителей, а потом Вторая мировая война, после которой все изменилось. Девушка вышла замуж за другого, а мужчина поселился в старинном доме. Об этом его экс-возлюбленная прочитала в газете и поняла, что хочет вновь с ним встретиться. Сойдутся ли они снова?
«Грязные танцы» (1987)
История рассказывает про лето 1963 года. 17-летняя Фрэнсис отправилась на курорт с родителями, где познакомилась с профессиональным танцором Джонни. Девушка стала его ученицей. Между главными героями во время танца разгоралась «грязная» страсть и эмоции.
«Вечное синение чистого разума» (2004)
Актер Джим Керри редко выходил за пределы комедийного кино, но почти каждый его фильм в другом жанре получался удачным. Так же случилось и мелодрамой «Вечное сияние чистого разума», где он сыграл главную роль вместе с Кейт Уинслет.
По сюжету застенчивый парень Джоэл жил обычной серой жизнью, но его судьба полностью меняется, когда вместо работы он решает поехать к морю. На пляже он замечает обворожительную девушку Клементину и на обратном пути заводит с ней разговор. После общения Джоэлу показалось, будто он давно знает, казалось бы, первую встречную. И это чувство у главного героя возникло не просто так.
«Великий Гэтсби» (2013)
Фильм с Леонардо Ди Каприо, Тоби Магуайром и Кэри Миллиган рассказывает о том, как переехавший в Нью-Йорк 1922 года Ник Каррауэй попадает в мир богатых людей. В нем ему пришлось писать историю невозможной любви, вечных мечтаний и человеческой трагедии.
«Красотка» (1990)
«Красотка» одна из самых известных романтических комедий. В ней снялись Ричард Гир и Джулия Робертс.
История рассказывает про магната Эдварда Льюиса, который влюбился в проститутку Вивьен. Куртизанке же пришлось много вытерпеть ради бизнесмена.
«Бойфренд из будущего» (2013)
История про успешного, молодого и симпатичного адвоката Тима, который умеет перемещаться во времени. Чтобы покорить сердце девушки его мечты, он готов отправляться в прошлое снова и снова.
«Дом у озера» (2006)
Известная мелодрама с Киану Ривзом и Сандрой Буллок точно привлечет к экранам многих. Сюжет рассказывает про Кейт Форстер, которая решает переехать после расставания с парнем, чтобы начать жизнь с чистого листа.
Она оставила в почтовом ящике письмо для следующего жильца, в котором объяснила некоторые нюансы дома. Новым арендатором стал Алекс Уайлер. Он прочитал послание, но не понял, почему ничего не совпадает с действительностью. Из-за этого мужчина написал в ответ. Главные герои поняли, что живут в разных годах, а почтовый ящик служит для них мостом между временем.
«Секс по дружбе» (2011)
В этой картине главные герои разочаровались в серьезных отношениях, поэтому они решили заниматься сексом без обязательств. Однако и это привело к своим последствиям.
Украшениям этого фильма стали актеры, которые исполнили роли главных героев. А именно в картине снялись Джастин Тимберлейк и Мила Кунис.
Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП фильмов, которые точно изменят вашу жизнь.
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