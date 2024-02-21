«Первый раз в жизни»: Гарик Харламов слег перед своим днем рождения

Запланированные проекты выйдут без участия звезды.

Популярный ведущий комедийной телепередачи Гарик Харламов в своем блоге пожаловался поклонникам на здоровье. Комик заболел пневмонией. Уже целую неделю он лежит дома, не вставая с кровати. Совсем скоро 28 февраля у артиста день рождения. Есть вероятность, что Гарик не успеет полностью восстановиться к празднику, как это уже было в прошлом году.

«Второй год подряд перед днюхой какая-то оказия. Но пневмония — первый раз в жизни. Поэтому, ребята, берегите здоровье и не выбегайте полураздетые на мороз. Если начали кашлять, то проверяйте сразу. Сейчас очень часто эта история», — предупреждает Гарик.

Телеведущий отметил, что передачи, в которых он должен был участвовать пока будут без него. А сейчас, пока у него есть свободное время, юморист наслаждается просмотром фильмов. Однако, и здесь он наткнулся на небольшую проблемку. Уж очень странный перевод у фильмов. Ну хоть какая-то забава на больничном.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Федункив вскрыла правду об отношениях с экранным мужем Харламовым.

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