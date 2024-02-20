«Смотримся»: Федункив вскрыла правду об отношениях с экранным мужем Харламовым

Что связывает замужнюю звезду «Реальных пацанов» с комиком?

Звезда «Реальных пацанов» Марина Федункив вскрыла правду об отношениях с юмористом Гариком Харламовым. Как призналась в беседе с изданием aif.ru актриса, характер комика не сахар, но они очень смотрятся вместе в кадре.

Судьба не в первый раз сводит Федункив с Харламовым. Недавно они встретились на новом юмористическом шоу, где комик стал членом жюри, а актриса возглавила одну из команд. По задумке создателей шоу, команды, известные по выступлениям в КВН и другим проектам, будут бороться за большой денежный приз, который в итоге пойдет на благотворительность. Помогать в этой борьбе каждой команде будет какая-то известная личность — звезда отечественного шоу-бизнеса.

«Видно же со стороны, что мы очень гармонично смотримся. Да что уж говорить, это видно даже нам с Гариком. Поэтому у нас и получается много импровизировать. Да, конечно, мы учим текст, но и импровизируем. Вот такой у нас фьюжен получается», — рассказала Федункив.

Марина Федункив смирилась с одной чертой характера Гарика Харламова. Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Однако бывали у Федункив и неприятные истории с Харламовым. Она вспомнила, как однажды комик опоздал аж на два часа на съемки собственного проекта.

«И мы ждали его, по-моему, часа два. А что с ним делать? Он такой человек. Мы просто знаем, что он такой, и принимаем это. Но, конечно, мы тогда высказали ему свое негодование в той форме, в которой он это заслуживал», — смеясь, заявила знаменитость.

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