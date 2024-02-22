Было массовым: в Авдеевке нашли доказательства о дезертирстве боевиков ВСУ

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В Авдеевке нашли доказательства о дезертирстве боевиков ВСУ

Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Боевики при бегстве из города оставили не только технику, но и документы, компьютеры, жесткие диски с данными.

В освобожденной от радикалов Авдеевке наши бойцы зачищают метр за метром. В городе очень много заминированных дорог и зданий. Кроме того, убегая, украинские боевики побросали технику и оружие. Работать приходится быстро, ведь в небе то и дело появляются вражеские дроны. Часть трофеев уже доставили в Донецк.

Оставили ВСУ не только технику, но и документы, компьютеры, жесткие диски с данными. В одном из зданий, пораженным авиабомобой, сделана интересная находка, проливающая свет на события последних дней перед решающим штурмом. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Станислава Григорьева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что операция по освобождению Авдеевки войдет в учебники по истории.

 

Тема:
Спецоперация
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