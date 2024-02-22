Путин: Россия была и остается одной из ведущих спортивных держав мира

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Накануне в Казани стартовали «Игры будущего». Международный мультиспортивный турнир уже притянул к себе внимание миллионов зрителей.

Путин: Россия была и остается одной из ведущих спортивных держав мира

Фото: © РИА Новости / Нафис Сиразетдинов

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Россия была и остается одной из ведущих спортивных держав в мире, заявил президент страны Владимир Путин на церемонии открытия «Игр будущего».

«Закономерно, что идея объединить классический и киберспорт была рождена в России. Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов», — сказал он.

Путин добавил, что страна богата также и великими учеными, конструкторами, инженерами, чьи достижения «раскрывали человечеству новые горизонты познания».

«Сегодня российские исследовательские команды и компании достигают вершин в цифровых технологиях и применении искусственного интеллекта, в сферах, которые находятся на переднем крае прогресса», — отметил российский лидер.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта. Помимо российского лидера, в церемонии открытия мероприятия приняли участие лидеры Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана.

Как отметил Путин, «Игры будущего» — это дар нашей страны мировой спортивной семье. В турнире участвуют более 2000 спортсменов и свыше 200 международных спортивных коллективов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел первый день «Игр будущего» в Казани.

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