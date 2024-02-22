Литва решила ограничить высадку россиян из поездов, следующих в Калининград

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

15min: Литва запретит высадку россиян из поездов на станциях Кяна и Кибартай

Литва решила ограничить высадку россиян из поездов, следующих в Калининград

Фото: © РИА Новости / Михаил Голенков

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Ограничения коснутся даже тех россиян, у кого есть вид на жительство или гражданство стран Евросоюза.

Литва решила ограничить высадку россиян из поездов, следующих в Калининград, на станциях Кяна и Кибартай. Об этом сообщил новостной портал 15min. Запрет будет введен с 1 марта и коснется даже имеющих вид на жительство россиян или гражданство в странах Евросоюза.

«С 1 марта будет запрещено выходить и садиться на транзитные поезда на пропускных пунктах Кяна и Кибартай. Отныне россиянам, путешествующим по миру через железнодорожную станцию Кяна, вероятно, придется искать другой маршрут», — сказано в публикации.

К слову, Вильнюс уже не в первый раз вводят антироссийские санкции. Так, в 2022 году страна ограничила железнодорожный транзит в Калининградскую область. Порядка половины грузов, попадающие под ограничения Евросоюза, теперь через литовскую границу не пропускаются. Тогда российские власти решили доставлять грузы через Балтийское море на судах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Латвии начнут изымать авто с российскими номерами.

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