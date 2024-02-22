Умер актер из фильма «Крепкий орешек» Тони Гэниос

После экстренной операции скончался американский актер Тони Гэниос, сыгравший в фильме «Крепкий орешек». Печальное известие сообщило издание TMZ.

В минувшую субботу актер был госпитализирован из-за инфекции спинного мозга. В больнице ему сделали операцию. Но на следующий день самочувствие ухудшилось. У него случился сердечный приступ. Врачи также диагностировали у Гэниоса полиорганную недостаточность.

Невеста актера Аманда раздавлена потерей близкого человека. Она призналась, что чувствует себя надломленной, так как после девяти лет отношений они буквально на прошлой неделе начали планировать свадьбу.

Гэниос родился 21 октября 1959 года в Бруклине, начал свою карьеру в кино в 1979 году с драмы «Странники». Однако наиболее известными фильмами с его участием стали комедия «Порки» и боевики «Крепкий орешек» первая и вторая части.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актера из сериала «Ликвидация» Виктора Раду.