«Запад обречен»: в Великобритании выступили за правление консерваторов

|
Евгения Романова
Евгения Романова 25 0

Лиз Трасс: страны Запада обречены на провал из-за усиления левых

«Запад обречен»: в Великобритании выступили за правление консерваторов

Фото: www.globallookpress.com / Dominika Zarzycka

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Результат деятельности «левых элит» — проблемы с миграцией и акции в защиту Палестины, добавила экс-премьер.

Западные страны обречены из-за долгого правления левых политических сил. Об этом заявила бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью телеканалу Fox News.

«Я пришла к выводу, что Запад обречен, если консерваторы не победят и не будут готовы взять под контроль институты, захваченные левыми», — сказала она.

Трасс объяснила, что «левые элиты» уже слишком долго стоят у штурвала в очень большом количестве стран Запада. Говоря о негативных результатах их правления, она указала на проблемы с миграцией и акции в защиту Палестины. Левые идеи в том числе сильно распространены в США, особенно в Белом доме.

Сегодня необходимо, считает Трасс, чтобы к правлению пришли консерваторы. Их деятельность должна быть направлена не только на отстаивание своих позиций, но и на борьбу с левыми идеями.

Ранее 5-tv.ru сообщал со ссылкой на президента РФ Владимира Путина, что сейчас настало время России. Наш лидер выступил на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени». Путин в своей речи подчеркнул, что РФ меняется изнутри, становится более суверенной.

-5° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
92.44
0.09 99.90
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:13
«Запад обречен»: в Великобритании выступили за правление консерваторов
9:01
«Очередной майдан»: названо условие, при котором произойдет переворот на Украине
8:55
«Жили за жизненный принцип»: почему хиты 90-х снова в тренде
8:37
«Множество мелочей»: какие симптомы могут говорить о возможном аутизме у ребенка
8:26
От кишечной палочки до сальмонеллы: чем еще обычно «приправлена» курятина из магазина
8:10
«Салатики Самойловой»: Helen Yes раскрыла секрет невероятного похудения Джигана

Сейчас читают

«Общение с ним — подарок судьбы»: каким Василий Лановой запомнился его коллегам
«Я опытный подкаблучник»: Тимофей Пронькин рассказал, кто главный в его доме
Закон об иноагентах по-абхазски: против выступили авторы конституционной реформы
Актриса Екатерина Стриженова в платье невесты. А кто жених? Свадебная церемония попала на видео – вот это праздник

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок