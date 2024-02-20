«Новый уровень развития»: Путин заявил, что настало время России

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 35 0

Путин: Россия меняется изнутри, становится более суверенной

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Глава государства выступил на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени».

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Глава государства заявил, что сейчас наступило время России, страна стала более суверенной и самодостаточной.

Российская Федерация выходит на новый уровень задач и развития. Сильные идеи как никогда нужны России. По словам президента, мы переживаем особое время.

«Эта новизна заключается в том, что мы выходим на совершенно другой уровень стоящих перед нами задач. Для того чтобы, добиваясь их, вывести страну на новый уровень развития», — отмечает президент.

В условиях нынешнего времени, когда вокруг так много всего происходит, Россия качественно меняется изнутри.

«Страна качественно меняется изнутри. Становится более самодостаточной, более суверенной, более уверенной в себе. Это время России», — заявляет Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин порассуждал возможность размещения ядерного оружия в космосе. Российский лидер прокомментировал слухи, которые активно развивает Запад.

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