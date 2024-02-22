Российские артиллеристы обрушили мощь «Градов» на позиции ВСУ на правом берегу Днепра

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Пункт временной дислокации противника был обнаружен во время воздушной разведки.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

На херсонском направлении наши артиллеристы уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра. Позиции врага возле одного из населенных пунктов обнаружили во время воздушной разведки. Координаты передали расчету РСЗО «Град».

Боевая машина скрытно выдвинулась на огневую точку. По противнику выпустили два пакета реактивных снарядов. Точным попаданием были уничтожены укрепления ВСУ и ликвидирован взвод украинских боевиков.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение было связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что происходит сегодня на запорожском направлении СВО.

 

 

 

Тема:
Спецоперация
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