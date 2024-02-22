«Потихонечку выбиваем»: что происходит сегодня на запорожском направлении СВО

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Евгения Романова
Евгения Романова 16 0

Командир «Спартак»: десантники РФ выбивают ВСУ с рубежей под Запорожьем

«Потихонечку выбиваем»: что происходит сегодня на запорожском направлении СВО

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Тема:
Спецоперация

В настоящий момент на участке наблюдается сложная, но контролируемая ситуация.

Бойцы Воздушно-десантных войск (ВДВ) России выбивают украинских боевиков с позиций на участках фронта в Запорожской области. Об этом сообщил командир танкового экипажа с позывным «Спартак» в беседе с РИА Новости.

«В данный момент более-менее спокойная ситуация, контролируемая, сложная, но контролируемая, как у нас говорят в армии. Мы потихонечку выбиваем его (противника — Прим. ред.) с рубежей, на которых он находился», — сказал он.

«Спартак» объяснил, что разведчики используют беспилотники для наблюдения за территорией. При обнаружении целей они передают танкистам координаты, которые выдвигаются на место для ведения огня с закрытых позиций.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Авдеевке нашли доказательства о дезертирстве боевиков ВСУ. Боевики при бегстве из города оставили не только технику, но и документы, компьютеры, жесткие диски с данными.

Тема:
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