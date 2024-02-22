«Хорошие шансы»: в Нидерландах назвали кандидата на должность генсека НАТО

|
Евгения Романова
Евгения Романова 26 0

Политик де Хоп Схеффер: в апреле кресло генсека НАТО может занять Марк Рютте

«Хорошие шансы»: в Нидерландах назвали кандидата на должность генсека НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Hannes P Albert

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Персону уже поддержала большая группа стран.

На пост нового генсека Североатлантического альянса (НАТО) может занять в апреле премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Об этом заявил нидерландский политик Яп де Хоп Схеффер, который был на таком же посту в 2004–2009 годах.

«Я думаю, что у Марка Рютте очень хорошие шансы быть назначенным (на пост генсека НАТО — Прим. ред.)», — сказал он в беседе с телеканалом NOS.

Причем кандидатуру Рютте поддерживает большая группа стран. В этой связи, добавил политик, решение может быть озвучено уже совсем скоро — 4 апреля, когда будет отмечаться 75-летие блока.

Претендентом на пост генсека НАТО также была председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, однако канцлер Германии Олаф Шольц не допустил ее выдвижения из-за антироссийской позиции главы ЕК.

Глава НАТО назначается на основе консенсуса всех стран-участниц альянса. Действующий глава Йенс Столтенберг занимает пост с 2014-го.

Ранее 5-tv.ru писал, что решение о кандидатуре на пост генерального секретаря НАТО будет принято до июня 2024 года.

-3° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
92.44
0.09 99.90
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:57
Российские артиллеристы обрушили мощь «Градов» на позиции ВСУ на правом берегу Днепра
13:39
«Благодарна всем, кто меня оскорблял»: жена Петросяна выступила с неожиданным заявлением
13:34
Российские военные освободили населенный пункт Победа в ДНР
13:25
«Огромная политическая цена»: в Европе заявили о потере веры в Украину
13:24
Курс доллара превысил 93 рубля впервые с начала февраля
13:21
Как в итальянской кофейне: домашний рецепт ароматного капучино

Сейчас читают

Стало известно меню ужина Путина и глав СНГ в Казани
Роструд объяснил должны ли работникам доплачивать за болеющих коллег
«Общение с ним — подарок судьбы»: каким Василий Лановой запомнился его коллегам
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок