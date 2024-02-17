Появился фаворит: кто может стать следующим генсеком НАТО

И когда объявят главную кандидатуру на пост руководителя западного военного альянса?

Решение о кандидатуре на пост генерального секретаря НАТО будет принято до июня 2024 года. Об этом сообщает издание Welt am Sonntag.

Известно, что среди возможных кандидатов в кресло руководителя западного военного альянса есть фаворит — это премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Свою должность он занимает с 2010 года. «Визитной карточкой» политика является ужесточение миграционного законодательства.

Претендентом на пост генсека НАТО была председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, однако канцлер Германии Олаф Шольц не допустил ее выдвижения из-за антироссийской позиции главы ЕК.

Глава НАТО назначается на основе консенсуса всех стран-участниц альянса. Действующий глава Йенс Столтенберг занимает пост с 2014-го.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что заявил Шольц на конференции в Мюнхене по поводу возможного конфликта России и НАТО.