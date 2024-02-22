Полная готовность к весне: какие продукты помогут улучшить состояние кожи

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 43 0

Эндокринолог Водолазкая: для улучшения качества кожи нужно есть больше рыбы

Полная готовность к весне: какие продукты помогут улучшить состояние кожи

Фото: www.globallookpress.com / Chris Robbins

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Врач-эндокринолог дала несколько рекомендаций для обезвоженной зимними холодами кожи.

Во время зимнего периода наша кожа меняется не в лучшую сторону. Клетки могут хуже отшелушиваться, из-за чего лицо выглядит сухим, а тон — неравномерным. Врач-эндокринолог, диетолог и нутрициолог Ангелина Водолазкая в беседе с Газета.ру порекомендовала есть больше красной рыбы для исправления ситуации.

Лосось содержит запас омега-3 жирных кислот, который укрепляет кожный барьер, а также сохраняет молодость и упругость кожи. Также врач посоветовала включить в рацион печень трески, так как она богата витамином D и А. Но этот продукт лучше употреблять в меру.

Среди полезных для кожи продуктов врач выделила капусту, которая содержит витамин С. Этот витамин дарит сияние коже и укрепляет иммунитет. Также капуста богата витамином К и кремнием, который помогает вырабатывать коллаген и поддерживает здоровье волос и ногтей.

Кроме того, оливки являются важным помощником для нашей кожи. Их употребление способствует выравниванию тона и избавлению от пигментации. Включение в рацион питания киви также поможет улучшить цвет лица и усилить защитную систему кожи.

Не стоит забывать и о воде, которая увлажняет кожу. Чтобы жидкость правильно работала, человеку необходимо выпивать не менее 1,5 литра в день.

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