«Золотой» орешек: волшебные свойства макадамии

|
Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 31 0

Орех макадамия богат множеством полезных свойств

«Золотой» орешек: волшебные свойства макадамии

Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Этот орех является самым дорогим в мире. Стоит ли тратить деньги?

Если вы хотите добавить в свой рацион что-то новое, но при этом полезное, то вам следует присмотреться к ореху макадамия. Да, цена кусается, но количество полезных свойств того стоит.

Произрастает этот экзотический плод в странах Австралии и на Гавайях. Его цена обусловлена многими полезными свойствами. Например, он прекрасно снижает холестерин, благодаря тому, что в нем содержится много мононенасыщенных жиров. Орех помогает улучшить состояние сердечно-сосудистой системы, снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает dni.ru.

Еще экзотический орех хорошо справляется с воспалительными процессами в организме. В нем содержится витамин Е, который является мощным антиоксидантом. Антиоксиданты помогают защитить клетки организма от свободных радикалов и предотвратить преждевременное старение. Орех также хранит в себе кальций, железо, магний и цинк.

Ученым удалось выяснить, что масло макадамии содержит большое количество мононенасыщенных жирных кислот, они способны оказать крайне положительное влияние на здоровье кожи. Благодаря этому открытию масло ореха стало активно использоваться в косметологии.

Главное чудо, на которое способен орех макадамия — это улучшение когнитивных функций и защита мозга от дегенеративных заболеваний. Орех можно использовать в качестве профилактики от деменции и болезни Альцгеймера.

Ранее 5-tv.ru писал о секрете идеально завтрака.

-4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
92.44
0.09 99.90
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:13
Собянин рассказал о строительстве моста в Мневниковской пойме
21:05
Умер заслуженный архитектор России Керим Керимов
20:58
Собянин: технологичный бизнес может получить поддержку города по пяти программам
20:46
«Золотой» орешек: волшебные свойства макадамии
20:35
Умер актер из сериала «Ликвидация» Виктор Раду
20:24
«Гололед нынче»: Петросян рассказал о своем самочувствии после перелома руки

Сейчас читают

«Просто сбегает»: на Западе назвали настоящие причины, почему Зеленский покинул Киев
Церемония открытия «Игр Будущего» в Казани: прямая трансляция
Закон об иноагентах по-абхазски: против выступили авторы конституционной реформы
Актриса Екатерина Стриженова в платье невесты. А кто жених? Свадебная церемония попала на видео – вот это праздник

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок