Будут только хиты: группа «Любэ» готовится к праздничному концерту в Москве

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Группа «Любэ» готовится к праздничному концерту в Москве

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Толочко; 5-tv.ru

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Не только музыканты настраивают свою аппаратуру, но и площадка готовится встречать гостей.

В эти минуты в Москве в идут последние приготовления к большому концерту группы «Любэ», посвященному 35-летию коллектива. Зрителей ждет только живая музыка, поэтому команда особое внимание уделяет настройке звука.

Организаторы ожидают полный зал — в кассах все билеты распроданы.

У группы и ее бессменного солиста дни рождения практически синхронизировались — Николай Расторгуев 21 февраля встретил свой 67-й день рождения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как создавалась самая народная и душевная группа «Любэ». Оказывается, Игорь Матвиенко не сразу нашел общий язык с Расторгуевым, и молодому артисту пришлось показать напор, чтобы попасть на сцену.

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