Экс-тренер ЦСКА Артур Жорже умер на 79-м году жизни

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Евгения Романова
Евгения Романова 26 0

Португальский тренер некоторое время возглавлял московский футбольный клуб.

Экс-тренер ЦСКА Артур Жорже умер на 79-м году жизни

Фото: © РИА Новости / Александр Поляков

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Бывший главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Артур Жорже умер в возрасте 78 лет после продолжительной болезни. Об этом пишет Record со ссылкой на письмо его семьи.

«С глубокой печалью семья Артура Жорже сообщает о его кончине сегодня утром в Лиссабоне после продолжительной болезни. Он умер мирно, в окружении своих самых близких родственников», — говорится в сообщении.

Португальский тренер возглавлял команду ЦСКА с 2003 по 2004 год. При нем армейцы победили в Суперкубке России. Жорже также тренировал португальские клубы «Порту», «Бенфика» и «Пари Сен-Жермен».

Ранее 5-tv.ru писал, что умер актер из «Крепкого орешка» Тони Ганиос. Артист скончался в стенах больницы, куда был госпитализирован с тяжелой инфекцией.

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