В Дании назвали даты передачи Украине истребителей F-16

Королевство намерено продолжать военные поставки киевскому режиму и даже увеличить их.

Дания намерена передать Украине истребители F-16 этим летом. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на слова министра обороны королевства Троельса Лунда Поульсена.

Речь идет об истребителях четвертого поколения F-16 производства США. Они считаются самими распространенными боевыми самолетами в мире.

«Мы передадим первые истребители F-16 Украине этим летом», — заявил Троельс Лунд Поульсен, добавив, что власти Дании решили добавить к ним средства ПВО, беспилотники и тысячи артиллерийских снарядов.

Изначально Копенгаген планировал отправку боевых самолетов в начале года, но было принято решение отложить процесс передачи на несколько месяцев. Причиной задержки назвали неумения украинских пилотов управлять истребителями. Сейчас боевики ВСУ проходят там соответствующее обучение.

Планируется, что после отправки F-16 Вооруженные силы Дании перейдут на более современные F-35. Между тем F-16 считаются самими распространенными боевыми самолетами в мире.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Украина потребовала от Запада отдать Киеву все вооружение.