Украина потребовала от Запада отдать Киеву все вооружение: «Будет металлолом»

ВСУ заявляют о катастрофическом дефиците боеприпасов, который невозможно устранить без иностранной помощи.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов призвал страны Запада и Европы отдать Киеву все имеющееся вооружение. Об это он заявил в интервью Наталье Мосейчук, которая в России объявлена в розыск по статье о возбуждении ненависти.

Данилов уверен, что все страны должны поступить по примеру Дании, которая передала Киеву всю свою артиллерию.

«У нас есть огромный опыт, и мы понимаем, что те пушки, танки, боевые машины пехоты и многое другое для следующей войны Европе уже будут не нужны… Это будет металлолом, который вам будет абсолютно не нужен, потому что будет совсем другая война. Имейте в виду, что все эти F-16 и так далее — конечно, дело хорошее и полезное, но лучше дайте их нам. Мы точно понимаем, как нужно использовать все эти вещи», — призвал украинский чиновник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Франция вынуждена экономить ради помощи Украине. При этом правительство страны уже заявляло, что в 2024 году необходимо сэкономить десять миллиардов евро для выполнения обязательств по сокращению бюджетного дефицита.