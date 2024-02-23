Следим за здоровьем сердца: чем опасна аритмия

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Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 22 0

Врач Сидельников советует людям с кардиостимулятором заниматься плаванием

Следим за здоровьем сердца: чем опасна аритмия

Фото: www.globallookpress.com / Voller Ernst / Siegfried Steinac

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Проблемы с главным органом человеческого организма нельзя игнорировать. Это может привести к плачевным последствиям.

Аритмия — серьезная патология, связанная с нарушением сердечного ритма. Она может проявляться в виде сбившегося нерегулярного ритма. Сердце может биться слишком быстро или слишком медленно. Чем опасна аритмия и почему ее важно лечить — рассказал врач-кардиолог Александр Сидельников.

У пациентов с таким диагнозом может наблюдаться слабость, ухудшение памяти и отдышка. Человек с аритмией может падать в обмороки. Специалист отмечает, что самое опасное проявление аритмии — нарушение кровообращения мозга. Это происходит из-за нарушения ритма сердца или слишком низкого пульса.

«Аритмия может осложнять течение других заболеваний, причем достаточно серьезных — ишемической болезни сердца, врожденных или приобретенных пороков сердца, при поражении щитовидной железы и некоторых генетических мутациях. Фибрилляция предсердий может провоцировать образование тромбов в ушке левого предсердия, которые при отсутствии профилактики в 7% случаев могут вызывать инсульт», — сказал Сидельников в беседе с изданием Газета.ру.

Не нужно игнорировать аритмию, при первых признаках необходимо обратиться к врачу. Специалист подберет вам лечение.

Сейчас аритмия лечится даже у пожилых пациентов 70-80 лет. Чаще всего врачи прибегают к имплантации кардиостимулятора. Это маленький современный прибор, который вживляется в подключичную область и позволяет следить за отклонениями в работе сердца и восстанавливать его ритм.

С кардиостимулятором можно заниматься спортом. Только следует отдавать предпочтения умеренным физическим нагрузкам. Можно выбрать ходьбу, плавание, легкую гимнастику и лыжи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как рассчитать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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