Аналитик финансовой группы «Финам» поделился мнением о дальнейшей судьбе банка

Центробанк отозвал у «КИВИ Банка» лицензию на осуществление банковских операций из-за многократного нарушения федеральных законов. Отделения уже закрылись в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Аналитик финансовой группы «Финам» Игорь Додонов рассказал, какое будущее ждет кредитную организацию.

По словам эксперта, из-за этого уже перестала работать система денежных переводов Contact, а также платежные терминалы, которые использовались для оплаты жилищно-коммунальных услуг, связи и прочего.

«На данный момент непонятно, как дальше будет развиваться ситуация вокруг КИВИ и что делать акционерам компании», — отметил аналитик в беседе с изданием «БИЗНЕС Online».

В Центробанке прежде отмечали, что у «КИВИ Банка» хватит средств для, чтобы вернуть деньги своим клиентам. По мнению Додонова, вкладчики кредитной организации получат возмещение в пределах 1,4 миллиона рублей от Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

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