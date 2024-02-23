QIWI — все? Аналитики оценили вероятность банкротства банка

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 17 0

«БИЗНЕС Online»: отзыв лицензии у QIWI повлечет банкротство банка

QIWI — все? Аналитики оценили вероятность банкротства банка

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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Аналитик финансовой группы «Финам» поделился мнением о дальнейшей судьбе банка

Центробанк отозвал у «КИВИ Банка» лицензию на осуществление банковских операций из-за многократного нарушения федеральных законов. Отделения уже закрылись в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Аналитик финансовой группы «Финам» Игорь Додонов рассказал, какое будущее ждет кредитную организацию.

По словам эксперта, из-за этого уже перестала работать система денежных переводов Contact, а также платежные терминалы, которые использовались для оплаты жилищно-коммунальных услуг, связи и прочего.

«На данный момент непонятно, как дальше будет развиваться ситуация вокруг КИВИ и что делать акционерам компании», — отметил аналитик в беседе с изданием «БИЗНЕС Online».

В Центробанке прежде отмечали, что у «КИВИ Банка» хватит средств для, чтобы вернуть деньги своим клиентам. По мнению Додонова, вкладчики кредитной организации получат возмещение в пределах 1,4 миллиона рублей от Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Ранее 5-tv.ru писал о том, можно ли спасти деньги с Qiwi кошелька

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