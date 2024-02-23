Российские силы теснят позиции ВСУ в районе села Приютное в Запорожской области

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Какое значение для спецоперации имеет этот населенный пункт?

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Большие потери несет противник у села Приютное — это в Запорожской области. От самого населенного пункта после попыток ВСУ провести контрнаступления — практически ничего не осталось. И все-таки продвигаться там сложно. Повсюду замаскированные окопы, в которых прячутся стрелки.

Улучшение российских позиций в Приютном позволит отбросить украинские войска к северу и открыть нашей армии пути к Великой Новоселовке, где сосредоточена мощная группировка ВСУ. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Кирилла Олькова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские артиллеристы обрушили мощь «Градов» на позиции ВСУ на правом берегу Днепра.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Спецоперация
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