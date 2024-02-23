«Ждет дефолт»: аналитик рассказал о судьбе QIWI

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 29 0

Аналитик Голубовский: с облигаций QIWI россияне смогут вернуть часть денег

«Ждет дефолт»: аналитик рассказал о судьбе QIWI

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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Как в таком случае держатели облигаций смогут вернуть средства?

Акции и облигации банка QIWI ждет дефолт, считает эксперт по финансовым ранкам Дмитрий Голубовский. По его словам, вернуть часть денег за них россияне смогут только после ликвидации банка.

«Я так полагаю, что эти облигации ждет дефолт. Организация, что должна их гасить, лишена права детальности. Отзыв лицензии, что сделал Центральный банк РФ, сопровождается всегда введением внешнего управления. Оно подразумевает, что начинается процедура ликвидации этой организации», — рассказал специалист в беседе с изданием URA.RU.

Финансовый эксперт объяснил, что при ликвидации компании сначала создается реестр всех ее активов и список тех, кому надо заплатить. Держатели облигаций получат свои деньги далеко не в первую очередь.

Центробанк России заявлял, что средств у QIWI хватит, чтобы вернуть деньги клиентам, но Голубовский отметил, что про заемщиков ничего не было сказано.

Держатели облигаций смогут вернуть часть денег только после ликвидации, указал он. По мнению Голубовского, держатели облигаций, вероятно, получат назад лишь малую сумму от всех вложенных средств.

Ранее 5-tv.ru рассказал, можно ли спасти деньги на QIWI кошельках.

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