«Могли перепутать»: умер водитель адвоката, которому выстрелили в затылок возле школы
Умер водитель адвоката, которому выстрелили в затылок возле школы
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
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До сих пор не смогли установить внешность киллера.
Водитель питерского адвоката, которому киллер выстрелил в затылок возле школы, скончался в Северной столице. После происшествия его экстренно доставили в больницу, но спасти шофера не удалось. Об этом стало известно сайту 5-tv.ru.
Стрелка ищут до сих пор. С места преступления изъяли гильзу от пистолета Макарова, пока что это единственная зацепка. Внешность киллера все еще не установлена. Предполагается, что водителя могли перепутать с самим адвокатом.
До этого сообщалось, что шофер привез детей юриста в школу. Неизвестный подошел к нему сзади и произвел выстрелил в голову. После этого киллер скрылся. Все произошло на глазах у десятков свидетелей и детей.
По факту стрельбы возле гимназии № 622 в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что леденящее кровь убийство произошло в Пермском крае.
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