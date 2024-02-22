«Могли перепутать»: умер водитель адвоката, которому выстрелили в затылок возле школы

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 41 0

Умер водитель адвоката, которому выстрелили в затылок возле школы

«Могли перепутать»: умер водитель адвоката, которому выстрелили в затылок возле школы

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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До сих пор не смогли установить внешность киллера.

Водитель питерского адвоката, которому киллер выстрелил в затылок возле школы, скончался в Северной столице. После происшествия его экстренно доставили в больницу, но спасти шофера не удалось. Об этом стало известно сайту 5-tv.ru.

Стрелка ищут до сих пор. С места преступления изъяли гильзу от пистолета Макарова, пока что это единственная зацепка. Внешность киллера все еще не установлена. Предполагается, что водителя могли перепутать с самим адвокатом.

До этого сообщалось, что шофер привез детей юриста в школу. Неизвестный подошел к нему сзади и произвел выстрелил в голову. После этого киллер скрылся. Все произошло на глазах у десятков свидетелей и детей.

По факту стрельбы возле гимназии № 622 в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что леденящее кровь убийство произошло в Пермском крае.

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